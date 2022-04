Didier Raoult dénonce un mail du président de la CME qui appelle à voter contre Marine Le Pen

Lors de la conférence de presse le 20 avril 2022 , le Pr Didier Raoult a fait une révélation (voir extrait vidéo ci-dessous) des plus inquiétantes. Le directeur de l’IHU Méditerranée Infection dénonce les basses manœuvres du président de la commission médicale d’établissement (CME) qui, au moyen de la messagerie officielle de l’APHM, appelle à un vote partisan contre le Rassemblement National de Marine Le Pen. Une démarche qui pose une question de légitimité et de légalité a déclaré Didier Raoult dans un tweet.

Par ailleurs une tribune dans le JDD appelle à voter Macron. Elle a été signée par 571 médecins et il y aurait 328 directeurs et hospitaliers du secteur public soumis au devoir de réserve, mais pour cette raison leurs noms ne figurent pas. En revanche, parmi les 64 élus et représentants ou membres d’organisations représentatives du système de santé, on trouve le nom de Jean-Luc Jouve, président de CME de l’APHM, Assistance publique hôpitaux de Marseille. Le devoir de réserve, cela ne le concerne pas.

 

Une pratique dont on a déjà entendu parler lorsque Carine Bernault, présidente de l’université de Nantes, avait envoyé un mail personnel aux étudiants, les incitant à voter contre Marine Le Pen, donc pour Emmanuel Macron. Il semble que la tranquillité d’esprit au sein du gouvernement concernant la réélection du président Macron ne soit pas au beau fixe. Des directives de vote sont envoyées par paquet de mails, afin que le dauphin puisse retrouver son trône. Est-ce que cela suffira ?



