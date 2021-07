Didier Raoult favorable à la vaccination obligatoire des soignants.

Le professeur Didier Raoult, directeur de l’IHU Méditerranée Infection, connu pour ses prises de position controversées depuis le début de l’épidémie, se dit favorable à la vaccination obligatoire des soignants.

Sur Twitter il écrit : « Au vu des enjeux de l’épidémie actuelle, je suis favorable à la vaccination systématique des personnels soignants, avec les vaccins recommandés pour leur classe d’âge. J’encourage donc tous mes collègues à se rapprocher de leur centre de vaccination. »

Au vu des enjeux de l’épidémie actuelle, je suis favorable à la vaccination systématique des personnels soignants, avec les vaccins recommandés pour leur classe d’âge. J’encourage donc tous mes collègues à se rapprocher de leur centre de vaccination. — Didier Raoult (@raoult_didier) July 9, 2021

Interrogé spécifiquement sur les soignants, catégorie où la vaccination patine, le professeur de micro-biologie a répondu par l’affirmative : « Le personnel soignant qui est exposé doit réfléchir sérieusement à la vaccination ».

De manière générale, « l’indication vaccinale qui ne me paraît pas contestable, c’est quand vous avez un risque. Le bénéfice individuel est d’autant plus important que vous êtes plus exposé », a-t-il dit lors d’une séance de questions-réponses.

Par conséquent, il a jugé « raisonnable que les gens qui, s’ils sont exposés, peuvent faire une forme grave, les sujets âgés, les obésités maladives, il faut qu’ils soient vaccinés ».

Il a qualifié « les vaccins » d' »élément utile à la lutte contre l’infection par Covid-19″. Pour le reste de la population, le spécialiste des maladies infectieuses s’est montré nettement plus sceptique, en particulier pour les enfants.