Bulletin d’information scientifique de l’IHU. Pr Didier Raoult, directeur de l’IHU Méditerranée Infection.

« L’Islande a plus de cas maintenant que jamais, alors qu’il est le pays qui a été le plus vacciné de tous les pays développés. Plus de 90 % de la population sont vaccinés, et ils ont plus de cas qu’ils n’en ont jamais eus. »

« Nous on trouve même que les charges virales sont plus importantes chez les gens infectés qui ont été vaccinés. Ils sont contagieux »

