Le directeur de l’IHU de Marseille crée une nouvelle polémique dans une vidéo en s’interrogeant sur une éventuelle application de certains produits, notamment la pommade Vicks, dans le nez pour se protéger du Covid-19. Le fabricant dénonce les risques.

Après avoir promis une fin rapide de l’épidémie de Covid-19, affirmé qu’il n’y aurait pas de deuxième vague, assuré que les variants seraient moins dangereux que la souche initiale et estimé que le coronavirus ne ferait qu’une dizaine de milliers de morts, le professeur Didier Raoult revient sur le devant de la scène avec une nouvelle vidéo.

Il s’y interroge sur la possibilité d’appliquer certains produits dans les narines pour combattre le virus.

«Le nombre de molécules qui s’accumulent, qui ont une activité contre ce virus, qui ne coûtent rien et qui sont anodines est considérable. Qu’est-ce que l’on attend pour les tester?» lance-t-il, avant de se demander si «la paraffine dans le nez, la vaseline dans le nez qu’on a dans certains produits» permet d’éviter la contamination.

Didier Raoult cite notamment les produits de l’entreprise américaine Vicks, avant tout la pommade décongestionnante VapoRub.

Une déclaration qui a fait immédiatement réagir le laboratoire qui commercialise le produit.

«VapoRub ne doit être appliqué que sur la poitrine et la gorge pour soulager la toux, et sur les muscles et les articulations pour les courbatures. Il ne doit pas être utilisé sous ou dans le nez, dans la bouche ou ingéré. Un produit à base d’huile peut pénétrer dans les poumons s’il est mal utilisé», prévient l’entreprise.

As mentioned on the label, VapoRub should only be applied to the chest and throat to relieve a cough, and on muscles and joints for aches and pains. It shouldn’t be used under or in the nose, in the mouth, or ingested. An oil base product can get into the lungs if used improperly

— VapoRub (@VapoRub) August 3, 2021