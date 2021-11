Le directeur de l’IHU de Marseille Didier Raoult a accordé un long entretien à Bruce Toussaint de BFM.

En septembre, lors d’un entretien accordé à la même chaîne, le professeur avait déjà révélé qu’il avait l’intention de quitter ses fonctions de directeur de l’institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU Méditerranée Infection, mais que le conseil scientifique et le conseil d’administration lui avaient demandé de reporter ce départ d’un an compte tenu de l’épidémie de Covid-19. «Dans un an je pense, c’est ce que j’ai prévu… je quitterai les fonctions de directeur de l’IHU», avait-t-il alors déclaré.

Didier Raoult : « Si vous pensez que les conflits d’intérêts n’existent pas, vous êtes un français typique… vous faites faire des choses illégales… si vous appelez ça du complotisme ça m’indiffère »