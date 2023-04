Dieudonné demande au Parlement israélien de le recevoir pour « demander pardon »

Alors que l’humoriste pourrait monter sur les planches du Zénith de Paris, le 14 septembre 2023, « Dieudo » continue en parallèle son mea culpa rocambolesque. Actu Paris s’est procuré une lettre datée du 28 avril 2023, et adressée à Amir Ohana, président du Parlement israélien, dans laquelle le comédien demande par l’intermédiaire de son avocat à être reçu en « audience publique » devant les élus de la Knesset. But de l’opération : présenter oralement sa « demande de pardon (…) devant le peuple israélien ».

Une démarche « hautement symbolique »

À la plume de ce courrier, Me Emmanuel Ludot, s’exprimant pour le compte de Dieudonné M’Bala M’Bala. En préambule, l’avocat rappelle la précédente « demande de pardon » de son client, parue le 10 janvier 2023 dans les colonnes d’Israël Magazine, journal franco-israélien.

Dans cette lettre ouverte surprenante, Dieudonné s’excusait « pour toutes [s]es fautes et excès ». « Mon ambition était de faire rire tout le monde, et la communauté juive fait partie de mon monde », expliquait-il. Le jour même, son avocat évoquait alors, dans les colonnes du Parisien, une « étape » parmi d’autres à venir, « dont le but recherché est un pardon sans concession ».

Dans cette lignée, le courrier rappelle cette démarche « hautement symbolique » que l’ancien partenaire de jeu d’Élie Semoun souhaite « parfaire » en la réitérant « publiquement et oralement » devant « la représentation du peuple israélien ».

