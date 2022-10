Discours du président Poutine

Conférence de presse de 30 minutes tenue par Vladimir Poutine le 22 octobre (traduction simultanée en Français).

Il me semble important de suivre en continu toutes les prises de parole du président russe pour y percevoir d’éventuelles évolutions. Il y en a toujours.

Ce qui frappe et même impressionne, c’est la sérénité et la détermination qui émanent du personnage. Il n’exprime pas la moindre haine à l’égard de son adversaire otanien. Son attitude tranche avec l’hystérie, la russophobie et l’agitation stérile qui caractérisent les discours politiques et médiatiques occidentaux. Dominique Delawarde