Donald Trump ordonne la déclassification de l’Obamagate !

Trump ordonne avant son départ la déclassification des dossiers du renseignement sur l’affaire « Obamagate ».

Selon John Solomon et Fox News le Président Trump a ordonné la déclassification des documents de renseignement d’Obamagate, y compris les comptes rendus de Christopher Steele et les instructions de l’actif du FBI Stefan Halper. Cela devrait être publié demain ou lundi.

BREAKING: @jsolomonReports reports that Pres. Trump has ordered the declassification of intelligence docs from Obamagate, including Christopher Steele’s debriefings and FBI asset Stefan Halper’s instructions. Expected to be released tomorrow or Monday. #MAGA #AmericaFirst #Dobbs pic.twitter.com/8xFBV6wMPQ

— Lou Dobbs (@LouDobbs) January 14, 2021