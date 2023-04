Donald Trump promet d’ »écraser » Joe Biden en 2024

« Nous allons reconquérir la Maison-Blanche » : devant ses électeurs dans le New Hampshire, Donald Trump s’est engagé jeudi 27 avril à « écraser » le président Joe Biden –dont la candidature vient d’être officialisée –lors de l’élection de 2024.

« Mardi, Joe Biden a officiellement déclaré qu’il voulait quatre années désastreuses de plus » au pouvoir, a critiqué l’ancien président républicain. Donald Trump n’a pas eu de mots assez durs pour dénoncer le bilan de son successeur : un pays plongé dans la violence et la criminalité, écrasé par l’inflation, où les banques « s’effondrent »… En 2024, l’Amérique aura le choix entre « le succès et l’échec », « la sécurité ou l’anarchie », la « prospérité ou la catastrophe », a-t-il estimé, le ton grave.

[…]

Donald Trump s’est ensuite lancé dans une imitation de Joe Biden laissant entendre que le dirigeant octogénaire était sénile –une affirmation récurrente chez les républicains.

[…]

Malgré son inculpation historique, Donald Trump surfe pour l’instant largement au-dessus de la mêlée des candidats républicains. Et pourrait donc être choisi par son parti pour affronter à nouveau Joe Biden en novembre 2024.

