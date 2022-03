Donald Trump veut que Vladimir Poutine dévoile des informations sur le fils de Joe Biden

Donald Trump a appelé Vladimir Poutine, en pleine guerre en Ukraine, à dévoiler de potentielles informations compromettantes dont il disposerait sur le fils de Joe Biden, Hunter.

L’ancien président républicain revient ainsi sur des accusations qu’il a maintes fois répétées, notamment lors de sa campagne pour la présidentielle de 2020, et qui ont été démenties par l’intéressé. Hunter Biden est l’une des cibles favorites de Donald Trump. Le camp Trump a régulièrement critiqué le fait que ce fils turbulent ait eu des intérêts économiques en Ukraine et en Chine au moment où son père était vice-président de Barack Obama de 2009 à 2017.

Extended clip is worth watching: « As long as Putin is not exactly a fan of our country… I would think Putin would know the answer to that. I think he should release it… you won’t get the answer from Ukraine… I think Putin now would be willing to probably give that answer. » pic.twitter.com/JFGcBk4Kxd

