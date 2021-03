Dr Bernard Kron : les chiffres sont faux, c’est pour affoler la population

Le Dr Bernard Kron, membre de l’Académie Nationale de Chirurgie, auteur de « Blouses blanches, colère noire » aux éditions Max Milo met les points sur les i au micro d’André Bercoff, ce 24 mars.

« Effectivement les hôpitaux avec les Covid sont à la limite de la saturation. Mais les chiffres sont faux, je ne sais pas si c’est pour affoler la population ou si c’est simplement le mouvement qui est au pouvoir n’a pas pris les mesures à cause de l’inertie de son administration. Le problème c’est qu’en réa actuellement 50 % des malades ne sont pas des Covid et les 50 % autres, la moitié seulement sont sous intubation et respiration. »

