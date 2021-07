Suite aux injonctions lancées par diverses personnalités comme Emmanuel Lechypre, Laurent Alexandre ou encore l’économiste Thomas Porcher, c’est au tour du médecin Jean-Paul Hamon de faire un appel du pied aux Français pour se faire vacciner.

Suite au tollé soulevé par Emmanuel Lechypre le 29 juin sur RMC qualifiant les personnes non-vaccinées de «danger publics» et autres appels du pieds de différentes personnalités comme Laurent Alexandre ou Thomas Porcher, le médecin Jean-Paul Hamon a exhorté à son tour sur le plateau de Cnews le 4 juillet les Français à se faire vacciner.

«Si on la chance de ne pas avoir une nouvelle flambée c’est parce que la moitié de la population française a reçue sa première dose […] Je pense qu’il faut sortir la boîte à claques et avoir le courage de dire aux Français «vaccinez-vous»», Jean-Paul Hamon dans #LaMatinaleWE pic.twitter.com/2iQl0bSZAz — CNEWS (@CNEWS) July 4, 2021

« Il faut cogner sur les irresponsables qui ne veulent pas se faire vacciner. Si on a la chance de ne pas avoir une nouvelle flambée, c’est parce que la moitié de la population française a reçu sa première dose […] Je pense qu’il faut sortir la boîte à claques et avoir le courage de dire aux Français “Vaccinez-vous” ».

Des propos dont on peut raisonnablement douter qu’ils soient bien accueillies par les personnes encore hésitantes à se faire vacciner alors que de plus en plus de personnalités et responsables politiques évoquent la possibilité de rendre le vaccin obligatoire.

Encore un appel à la violence contre les Français, et les médias serviles sont complices des Emmanuel Lechypre, Thomas Porcher, Élisabeth Lévy…