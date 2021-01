Dr Louis Fouché : « C’est du jamais vu dans l’histoire de la médecine »

Le Dr Louis Fouché est médecin anesthésiste-réanimateur à l’APH de Marseille et porte-parole du groupe Réinfo Covid. Inconnu du grand public il y a encore quelques mois, il a depuis eu l’occasion de partager sa vision de la crise sanitaire sur les réseaux sociaux et dans certains médias, invitant à « la sagesse » et à « la prudence ».

Que nous dit vraiment cette crise sur l’état de notre société ? La crise sanitaire n’est-elle qu’une composante d’une crise beaucoup plus vaste et beaucoup plus profonde, une « crise systémique » ?