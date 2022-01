Dr Martin Blachier sur les prévisions du conseil scientifique : «Ils se sont trompés».

in

Malgré le fort taux d’incidence d’Omicron, qui fait gonfler les chiffres de contaminations partout dans le monde, sa faible virulence met à mal la stratégie du « tout vaccin » et laisse espérer un retour à la vie normale. Une petite musique qui commence à se faire entendre un peu partout. Après le Danemark et le […] More