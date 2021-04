Drone d’attaque stratégique iranien survolant un porte-avions américain [VIDEO]

Pour redorer l’image du vaccin AstraZeneca, l’exécutif met le paquet. Mardi 20 avril, lors d’une réunion à l’Élysée, un des sujets sur la table était comment faire changer d’avis les réticents « AstraZenekiens ». Et Jean Castex, lors de cette réunion, a eu une idée. Et si on faisait un plan de communication ? Et si on mobilisait des personnalités, des stars, des icônes […] More