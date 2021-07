Le vendredi 18 juin matin sur RMC, un auditeur a appelé pour donner son avis sur l’éventualité d’​une vaccination obligatoire pour les soignants. Aurélien, infirmier libéral, a eu un vif échange avec le journaliste Mathieu Rouault, qui n’est pas du tout sur la même ligne que lui.

🚨💥 Echange très tendu ce matin sur RMC entre Mathieu Rouault et Aurélien, infirmier qui refuse de se faire vacciner : « La vaccination n’est pas un problème égoïste ! » pic.twitter.com/yFzuApqhG4 — RMC (@RMCinfo) June 18, 2021

Entre Aurélien qui rejette la vaccination estimant qu’il n’a pas à le faire « si les personnes avec qui il entre en contact sont vaccinées », et le journaliste de RMC qui voit les choses autrement, le ton est monté très vite.

« Vous ne me laissez pas tellement en placer une, donc, on voit très bien de quel côté vous penchez ! », a lancé Aurélien à son interlocuteur, qui répond : « Ici, on donne des informations de manière objective et neutre, si vous le souhaitez. Maintenant, quand on met un débat sur la table, on est tous citoyens aussi. Ça vous pose un problème que je donne mon avis ? ».

« Un journaliste qui donne son avis, ça pose un problème. Un journaliste doit donner des informations », signale clairement l’infirmier.