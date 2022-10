Echange virulent : Elon Musk propose des référendums dans le Donbass et en Crimée, Kiev s’insurge

Sur Twitter, l’entrepreneur américain Elon Musk a publié un sondage, proposant l’idée de référendums sous la supervision de l’ONU en Crimée et dans le Donbass. Une proposition qui n’a guère plu à Kiev.

Le président Volodymyr Zelensky et d’autres responsables ukrainiens ont violemment débattu lundi 3 octobre sur Twitter avec le milliardaire américain Elon Musk de l’invasion russe, l’ambassadeur de Kiev en Allemagne allant jusqu’à dire au fondateur de SpaceX «d’aller se faire mettre».

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022