ECOMI (OMI) Crypto : Tout ce que vous devez savoir

Quand il s’agit de trading de crypto-monnaies, tout le monde veut s’assurer de trouver le meilleur token et la meilleure plateforme de crypto. L’achat, la vente et le trading de crypto sont des sujets sérieux, et il faut s’assurer d’avoir trouvé son jeton idéal si l’on veut avoir la meilleure expérience.

Selon les recherches de Philippe Furnier responsable affiliation projet frcasinospot , la crypto-monnaie IMO est l’un des jetons disponibles, et bien qu’elle ne soit pas la crypto-monnaie la plus populaire, elle devient progressivement plus populaire et connue. Comme le prouve une récente publication sur coinbase.com/fr , il fait partie du « TOP 7 des Altcoins à surveiller cette semaine ». En effet, elle est cotée sur plusieurs bourses de crypto-monnaies. Mais qu’est-ce que la crypto-monnaie IMO et comment l’acheter ou la vendre ? Nous allons le découvrir !

Qu’est-ce qu’une pièce ecomi ?

ECOMI (OMI) est une crypto-monnaie proposée par ECOMI, un projet de blockchain développé à Singapour, et la société qui a lancé le projet. David Yu est le PDG de la société, et Joseph Janik et Daniel Crothers en sont les cofondateurs. Selon le site coinmarketcap.com , la valeur de la pièce ecomi au 18.01.2022 est de €0.006463.

Le succès ECOMI crypto

L’offre initiale de pièces de monnaie (ICO) d’ECOMI a été lancée le 12 mai 2019. Elle s’est également terminée le jour suivant. ECOMI coin a réussi à obtenir 15 licences cette année-là, et ils ont également établi leur support NFT et leur portefeuille de crypto-monnaie. C’est également à ce moment-là qu’ils ont ajouté le support de leur jeton OMI.

Selon ECOMI , ils ont créé la meilleure plateforme au monde pour acheter, protéger et collecter de nombreux objets de collection numériques sous licence, et tout cela est fait grâce à la technologie de Ledger Distribué. À l’heure actuelle, le rang d’OMI sur Coinmarketcap est de 211. Il n’y a pas longtemps, le jeton a augmenté de 110,00%.

Pourquoi OMI est-il différent ?

OMI coin est disponible sur plusieurs bourses de crypto-monnaies. Cependant, il est différent des autres principales crypto-monnaies, et ce, parce que vous ne pouvez pas utiliser de devises fiat pour l’acheter. Pour l’obtenir, vous devrez acheter des bitcoins sur un échange de crypto plus important, puis les transférer sur l’échange où OMI est proposé. En outre, alors que les crypto-monnaies gagnent en popularité, les prévisions montrent que l’OMI ne deviendra pas aussi populaire que le bitcoin. Cependant, Monsieur Furnier pense que cet Altcoin a toutes les chances de devenir quelque chose de plus sérieux. Aujourd’hui, la liste des casinos en bitcoins en France ne cesse de s’allonger, alors qu’à une époque, personne n’avait la moindre idée qu’il serait possible de jouer dans un casino en utilisant une cryptocurrency. À ce titre, la pièce Ecomi a le potentiel de devenir l’une des crypto-monnaies les plus demandées par les joueurs, tout comme l’Ethereum, le Litecoin ou le Dogecoin.

Comment acheter la crypto OMI?

Vous êtes intéressé par l’achat de la crypto OMI ? Eh bien, nous sommes là pour vous aider à comprendre l’ensemble du processus d’achat. Voici les étapes que vous devrez suivre pour acheter cette crypto-monnaie :

S’inscrire sur une bourse de crypto-monnaies

Tout d’abord, vous devrez vous inscrire sur une bourse de crypto-monnaies pour obtenir OMI. Coinbase est une excellente option car c’est l’une des plus populaires.

Une fois le processus d’inscription terminé, vous devrez acheter vos cryptos. Tout d’abord, vous devez ajouter un mode de paiement, qui peut être un virement bancaire ou une carte de crédit/débit. Transférez le montant vers un échange d’altcoins

Une fois que vous avez vos cryptos, vous devez vous rendre sur un marché d’échange d’altcoins et échanger vos fonds contre des OMI.OMI est un altcoin, vous ne pouvez donc l’obtenir qu’en utilisant cette méthode. Gate.io est une bonne plateforme pour cela.

Comment vendre les OMI Crypto ?

La vente d’OMI peut être effectuée en utilisant le même échange que vous avez utilisé pour l’acheter.

Tout d’abord, vous devez vous connecter à cette bourse. Si votre montant est stocké dans un portefeuille numérique, vous devez comparer les bourses de crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez le vendre. Ensuite, vous devez choisir le montant que vous souhaitez vendre et passer l’ordre de vente. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à confirmer le prix et les frais de l’action et à conclure la vente. Votre transaction est terminée.

Points à considérer lors de l’achat de OMI Crypto ?

Il y a quelques éléments à garder à l’esprit lorsque vous achetez des OMI. Par exemple, l’offre est assez limitée, car il n’y a que 750 milliards de jetons. Les premiers 20% ont été offerts lors des premières ventes publiques et privées, soit 150 milliards de tokens. Ensuite, 40 % de l’offre, soit environ 300 milliards de jetons, ont été enfermés dans des réserves. Ils ne rejoindront donc jamais l’offre principale.

De plus, vous devez savoir ECOMI token devient de plus en plus populaire car il s’est associé à des marques réputées comme la Major League Baseball, la National Football League . Et de nombreuses autres marques aux États-Unis.

Réflexions finales

Si vous souhaitez acheter l’OMI, vous devez savoir où vous pouvez l’obtenir. Comme il s’agit d’un altcoin, vous ne pouvez l’acheter que sur certains échanges. En outre, vous devrez acheter une autre crypto et l’échanger ensuite contre OMI. Nous espérons que ce post a été suffisamment informatif et qu’il vous aidera à négocier l’OMI avec succès.