Effondrement de la civilisation ? Musk met en garde le Sommet mondial des gouvernements contre un gouvernement mondial « excessif »

Elon Musk a déclaré mercredi à un public de représentants gouvernementaux lors du World Government Summit de Dubaï que la Terre devait éviter « un gouvernement mondial unique excessif » afin de ne pas créer un « risque civilisationnel ».

« Si vous regardez l’essor et la chute des civilisations à travers l’histoire, les civilisations ont connu un essor et une chute, mais cela n’a pas signifié la fin de l’humanité dans son ensemble, parce qu’ils ont donné toutes ces civilisations distinctes qui étaient séparées par de grandes distances« , a poursuivi Musk, en utilisant la chute de Rome alors que l’Islam était en pleine ascension comme exemple d’une situation qui a entraîné la préservation des connaissances et des avancées scientifiques.

BREAKING: @ElonMusk speaks out against the idea of a “World Government” at the “World Government Summit” and warns it could lead to civilizational collapse. pic.twitter.com/7hBrIY9SMP

— ALX 🇺🇸 (@alx) February 15, 2023