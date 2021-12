Elon Musk espère implanter ses micropuces dans le cerveau humain dès 2022

Le milliardaire a annoncé que sa start-up Neuralink pourrait débuter les implantations de puces chez des patients souffrants de graves lésions de la moelle épinière dès l’année prochaine.

Lundi 6 décembre, au cours d’une interview en direct à l’occasion du Wall Street Journal CEO Council Summit, Elon Musk a assuré que « Neuralink fonctionnait bien chez les singes » et que les tests se poursuivaient pour confirmer que le dispositif « est très sûr et fiable et que l’appareil Neuralink peut être retiré en toute sécurité ».

Avant d’ajouter : « Nous espérons avoir les mêmes résultats chez nos premiers humains – qui seront des personnes souffrant de lésions médullaires graves comme les tétraplégiques – l’année prochaine, en attendant l’approbation de la FDA. » D’après le milliardaire, « les normes d’implantation de l’appareil de Neuralink sont considérablement plus élevées que celles exigées par la FDA ».

