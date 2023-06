Elon Musk et Mark Zuckerberg ont décidé de s’affronter dans un octogone à Las Vegas

« Dans un monde où le climat extrême ravage de plus en plus de régions, où les gouvernements mettent en place des réformes discutables et où les grandes entreprises déploient hâtivement des technologies majeures, une chose reste inchangée : le divertissement du peuple. Comme à l’époque de l’Empire romain, le pain et les jeux continuent de dominer. Et maintenant, deux milliardaires se préparent à s’affronter dans une cage de MMA.

C’est Elon Musk qui a lancé cette idée dans la nuit du 21 au 22 juin, déclarant qu’il était prêt à se battre contre le fondateur et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, désormais connu sous le nom de Meta, une entreprise basée sur les réseaux sociaux. Cette rivalité entre les deux hommes dure depuis longtemps. Zuckerberg, qui s’est découvert une passion pour le jiu-jitsu brésilien pendant la pandémie, n’est plus le gringalet qu’il était. Il a répondu brièvement sur Instagram en disant : « Donnez-moi le lieu ». Musk, adepte du spectacle, a suggéré l’octogone de Las Vegas.

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

Pendant ce temps, Meta prépare un concurrent de Twitter. Le combat semble donc susceptible de se produire, et l’idée est indéniablement amusante. Elon Musk est physiquement plus grand et plus lourd que Zuckerberg, mais il est également plus âgé, avec 51 ans contre 39 pour son adversaire, et moins athlétique. Cependant, rien n’est encore certain, et il est fort probable que l’un des deux se désiste en invoquant un prétexte quelconque.

Au-delà de leur inimitié personnelle, qui remonte au moins aux premières déclarations sensationnalistes de Musk sur les dangers d’une super-intelligence artificielle hypothétique qui pourrait asservir l’humanité (déclarations que Zuckerberg avait balayées d’un revers de main), c’est la perspective d’un concurrent de Twitter développé par Meta qui a déclenché cette querelle virtuellement virile. Meta travaille en effet sur une version textuelle d’Instagram basée sur le protocole ouvert et décentralisé ActivityPub. »