Elon Musk explique comment une Troisième Guerre mondiale pourrait débuter

L’homme d’affaires sud-africano-canado-américain Elon Musk a affirmé que la perte de la Crimée par la Russie pourrait signer le début d’une Troisième Guerre mondiale.

Alors que le climat devient chaque jour plus anxiogène autour du conflit en Ukraine, le milliardaire Elon Musk y est allé de sa petite prévision apocalyptique. Sur Twitter, le patron de Tesla et SpaceX s’est en effet demandé dans quelle condition pourrait commencer une nouvelle guerre mondiale.

C’est selon lui, la perte de la Crimée par Moscou pourrait être l’élément déclencheur. Elon Musk a souligné que la région est d’une importance cruciale pour la Russie, du même ordre qu’Hawaï ou que la baie de Pearl Harbor pour les États-Unis.

If Russia is faced with the choice of losing Crimea or using battlefield nukes, they will choose the latter.

We’ve already sanctioned/cutoff Russia in every possible way, so what more do they have left to lose?

If we nuke Russia back, they will nuke us and then we have WW3.

— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022