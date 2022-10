Elon Musk fait son entrée au siège de Twitter, un lavabo à la main

Elon Musk a mis en ligne mercredi 26 octobre 2022 une vidéo le montrant dans les locaux de Twitter, dont il doit boucler le rachat d’ici vendredi, et il s’est nommé « Chef Twit ».

Mercredi, le milliardaire Elon Musk et propriétaire de Tesla et SpaceX s’est rendu au siège de la société, avec un lavabo dans les bras.

Il joue ainsi sur le mot « sink » (lavabo), utilisé dans une expression américaine qu’il a postée sur le message accompagnant la vidéo.

« J’entre au siège de Twitter – je vous laisse absorber l’information ! », ou « let that sink in » en anglais, a-t-il écrit, sur son compte.