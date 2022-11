Elon Musk prévient que « les élites médiatiques » feront tout pour empêcher Twitter de donner le pouvoir au peuple

Beaucoup se demandent pourquoi le milliardaire Elon Musk est attaqué par l’oligarchie ? Dans un tweet du 11 novembre 2022, le milliardaire dit vouloir faire une place au journalisme citoyen. Un projet qui ne plaît pas aux médias mainstream se voulant seuls habilités à cet exercice afin de présenter de l’information à leur guise et d’orienter l’opinion publique. Vanguard, BlackRock et State Street n’en resteront pas là et on vous explique pourquoi :

Elon Musk le 11 novembre : « Alors que Twitter poursuit l’objectif d’élever le journalisme citoyen, l’élite des médias fera tout pour empêcher que cela ne se produise. Les médias traditionnels continueront à prospérer, mais la concurrence accrue des citoyens les incitera à être plus précis, car leur oligopole [NDLR, Marché où un petit nombre de vendeurs ont le monopole] sur l’information sera perturbé. J’ai passé ma vie à travailler sur des questions liées à l’exactitude et à l’intégrité de l’information et du contenu — cela a été un chemin difficile, gratifiant et épuisant qui a été assiégé de toutes parts par les forces de la cupidité et du capitalisme — et maintenant leur incarnation veut prétendre que c’est son objectif ? »

Mainstream media will still thrive, but increased competition from citizens will cause them to be more accurate, as their oligopoly on information is disrupted — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2022

Tous les « fact checker » du monde viennent attaquer Elon Musk sur Twitter comme Luke Zaleski : « L’homme le plus riche du monde a pris possession d’une plateforme mondiale de médias sociaux utilisée par les journalistes, les scientifiques, les gouvernements, les particuliers, les entreprises, les religions, les armées et les services de santé et d’urgence pour partager toutes les informations vitales. » Pour situer qui est ce « fact checker » Luke Zaleski (« The Resistance » #truthhurts), ce dernier est rédacteur en chef des affaires juridiques chez Condé Nast, qui appartient à Advance Magazine Publishers (The New Yorker, Vogue, Vanity Fair, GQ, Glamour). Il est responsable de la vérification des faits de « The Resistance » #truthhurts.