Elon Musk propose 6 milliards de dollars aux Nations unies pour éradiquer la faim dans le monde, mais à une condition

Elon Musk est prêt à donner 6 milliards de dollars, soit 2 % de sa fortune selon le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM), mais à une condition. Que l’organisme prouve « avec précision » en quoi ce montant pourrait sauver des vies. C’est ce qu’il a répondu sur son réseau favori, Twitter, au Dr. Eli David, chercheur et cofondateur de Deep Instinct, une entreprise de cybersécurité.

Ce dernier avait relayé un titre de CNN Business affirmant que « 2 % de la fortune d’Elon Musk pourrait éradiquer la faim dans le monde », des propos tenus par David Beasley, le Directeur exécutif du PAM.

« Si le PAM peut décrire, sur ce fil Twitter, exactement comment 6 milliards de dollars pourront résoudre la faim dans le monde, je vais vendre des stocks Telsa maintenant et le faire. Mais ça doit être prouvé avec la source des données comptables pour que le public voie précisément comment l’argent est dépensé », a déclaré l’homme d’affaires dont la fortune est estimée à près de 300 milliards de dollars, dans deux tweets successifs.

But it must be open source accounting, so the public sees precisely how the money is spent.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021