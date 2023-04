Elon Musk révèle que les gouvernements américains et étrangers avaient accès aux messages privés des citoyens sur Twitter

Dans une interview exclusive avec Tucker Carlson de Fox News, Elon Musk a révélé que les agences gouvernementales américaines et étrangères avaient “un accès total” aux messages privés des utilisateurs de Twitter avant son acquisition de la plateforme. Cette pratique, qui pourrait également être en vigueur sur d’autres plateformes telles que Facebook, soulève des inquiétudes quant à la liberté des citoyens du monde.

Au cours de cet entretien rare et sans filtre, le PDG de Tesla et 00a partagé ses préoccupations concernant l’intelligence artificielle (IA), son acquisition de Twitter et ses projets futurs pour la plateforme de médias sociaux qu’il a achetée l’automne dernier. Il a également accusé ses prédécesseurs chez Twitter d’avoir autorisé les agences de renseignement à accéder aux messages privés des utilisateurs.

« Le degré d’implication des agences gouvernementales, qui avaient parfaitement accès à tout ce qui se passait sur Twitter m’a sidéré. Je n’étais pas au courant de ça »

Musk a annoncé qu’il prévoyait d’ajouter une fonctionnalité — qu’il dévoilera ce mois-ci — permettant aux utilisateurs de crypter leurs messages afin de limiter l’ingérence gouvernementale et d’empêcher l’utilisation de la plateforme pour recueillir des renseignements. Le nouvel ajout de chiffrement donnerait aux utilisateurs l’option de crypter les messages afin que « personne chez Twitter ne puisse voir ce dont vous parlez« . Le fait que les agences gouvernementales aient eu accès à tous les messages de Twitter a étonné le magnat de la technologie et a expliqué que cela avait renforcé son désir de restaurer la liberté d’expression sur la plateforme.

Au cours d’une interview avec Tucker Carlson, Musk a également partagé ses préoccupations concernant l’intelligence artificielle. Il a révélé son projet de créer une alternative à ChatGPT, une application d’IA qu’il avait initialement financée. Cependant, il craint maintenant que cette application ne conduise à “une destruction civilisationnelle” si elle est mal gérée.

L’interview complète d’Elon Musk avec Tucker Carlson sera diffusée mardi à 20 heures sur Fox News.