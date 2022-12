Elon Musk sur #TwitterFiles : « Presque toutes les théories du complot que les gens avaient sur Twitter se sont révélées vraies »

Lors d’une émission sur la chaîne YouTube All-In Podcast avec Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis, David Sacks et David Friedberg qui couvrent tout ce qui concerne l’économie, la technologie, la politique, la société et même le poker. Le milliardaire et patron de Twitter n’est pas passé par quatre chemins pour dire ce qu’il pense des théories du complot et en particulier des « Twitte Files« .

« Pour être tout à fait franc, presque toutes les théories du complot que les gens avaient sur Twitter se sont révélées vraies. Et même plus vraies que les gens ne le pensaient. »