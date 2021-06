C’est une séquence totalement surréaliste à laquelle on a pu assister hier en direct sur RMC Story. Le journaliste de BFM TV et RMC, Emmanuel Lechypre a littéralement pété les plombs en direct sur l’antenne à propos de ceux qui refusent de se faire vacciner.

Pour lui, il faut désormais employer des méthodes dures contre les réfractaires en les vaccinant de force, quitte à aller les chercher avec des policiers et en leur mettant les menottes.

« Pour moi, c’est simple ! Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics, donc j’ai une démarche très claire : je fais tout pour en faire des parias de la société ! ».

Il poursuit : « Il y a un moment ou la connerie, ça suffit, tous les gens qui défilent sur notre antenne et ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles, avec des arguments de plus en plus nuls ! Moi je les attends ! Allez, appelez, appelez ! Et on vous vaccinera de force ! Moi je vous ferais emmener par deux policiers au centre de vaccination », lâche Emmanuel Lechypre.

Face à ces propos, Laurent Neumann qui est face à lui sur le plateau hésite entre la stupeur et le rire: « Vous n’êtes pas sérieux, j’espère ? » lui lance alors le journaliste politique. « Je suis très sérieux » répond sans se démonter Emmanuel Lechypre.