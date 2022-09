Emmanuel Macron a-t-il parlé à l’Assemblée générale de l’ONU devant une salle aux trois-quarts vide ?

par Le Courrier des Stratèges.

Emmanuel Macron a-t-il parlé devant des rangées vides à l’ONU ? Eh bien, pas moyen de le dissimuler. Les caméras des Nations unies ne flattent personne. Les pays membres non plus. L’assistance clairsemée pour ce discours que certains de nos médias ont voulu nous présenter comme un monument de la pensée politique mondiale nous dit la triste réalité sur l’abaissement de notre pays

🇺🇳MACRON AFFREUSEMENT HUMILIÉ Â L'ONU: 3/4 DES PAYS ABSENTS POUR SON DISCOURS !

Chaque année,la rentrée de septembre de l'AG de l'ONU voit les chefs d'État (ou MAE) des 193 États membres venir y faire un discours.

Les dirigeants les plus puissants ou écoutés y font salle comble. pic.twitter.com/ZVKW6RQzww — François Asselineau (@UPR_Asselineau) September 21, 2022

Eh bien oui, vous ne rêvez pas. Même BFM TV n’a pas pu le cacher puisque les images étaient retransmises en direct ! Et François Asselineau souligne à juste titre qu’il s’agit d’une véritable humiliation. Les chefs d’État africains n’auraient pas osé sécher les discours de François Mitterrand ou Jacques Chirac. Et les pays latino-américains y venaient par intérêt et convergence de vues.

Si vous doutez encore, voici la salle filmée sous un autre angle :

Vu sous cet angle, la réalité est cruelle. Qui écoute encore Emmanuel #Macron ? pic.twitter.com/qydBuGc4FI — 🇫🇷 Pierre Marionnet♦️ (@PierreMarionnet) September 21, 2022

Voilà le prix payé pour l’inflation verbale, pour l’agitation permanente, pour les leçons données à la terre entière, pour l’incapacité à réaliser ce qu’on a annoncé.

Pendant longtemps nos présidents on tiré le pays vers le haut – jusqu’à Sarkozy. Nos chefs d’État tenaient leur rang de membres permanents du Conseil de sécurité. À présent, c’est notre présence à ce titre au Conseil – si chèrement acquise par de Gaulle – qui risque d’être remise en cause. Dans une prophétie qui pourrait bien devenir auto-réalisatrice, Emmanuel Macron a d’ailleurs dit son soutien à l’élargissement du nombre des membres permanents. Il y a quelque temps, il imaginait même de partager le siège de la France avec l’Allemagne et l’Union européenne.

Heureusement que l’UE est en train de se discréditer à la face du monde en poussant à la guerre en Ukraine de toutes ses forces. Et heureusement que l’industrie allemande va prendre un sérieux coup du fait du boomerang des sanctions ! Cela nous laisse un petit répit pour reprendre nos esprits et rétablir l’autorité de la France.

