Emmanuel Macron en Ukraine : Zelensky accueille le président français à Kiev

Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef du gouvernement italien Mario Draghi sont arrivés en train jeudi 16 juin vers 6h30 à Kiev pour un déplacement très attendu dans le pays.

Emmanuel Macron a été accueilli par Volodymyr Zelenky peu après midi ce jeudi au Palais Mariinskyi.

Les deux hommes, avec les dirigeants allemand, italien et roumain, discuteront pour la première fois ensemble en physique depuis le début de l’invasion russe le 24 février.

Le Kremlin juge « futiles » les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine en réaction à la visite des dirigeants européens dans le pays

Alors que Scholz, Macron, et Draghi sont en visite en Ukraine ce jeudi pour la première fois depuis le début de l’invasion russe le 24 février, le Kremlin a de son côté réagi en jugeant « futiles » les livraisons d’armes occidentales.

« On aimerait espérer que les dirigeants de ces trois pays (…) ne vont pas se concentrer uniquement sur le soutien de l’Ukraine et les projets de continuer à l’inonder en armes. C’est tout à fait futile et ne fera qu’infliger davantage de préjudices à ce pays », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.