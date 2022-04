Emmanuel Macron fustige le « programme social mensonger » et « raciste » de Marine Le Pen

Le président-candidat a répondu à des questions des lecteurs du Parisien. Un entretien publié en ligne ce jeudi soir et dans lequel il attaque sa probable adversaire du second tour: Marine Le Pen.

« Je pense que Marine Le Pen a un programme social mensonger, parce qu’elle ne le finance pas », estime Emmanuel Macron. « Quand elle dit ‘je vais augmenter les retraites et dormez braves gens’ ce n’est pas vrai. Elle ment aux gens, car elle ne le fera pas. Quand elle propose de baisser la TVA partout et de bloquer les prix sans que l’on sache comment elle compte y parvenir, elle ment aux gens.

« Elle a eu un formidable directeur de campagne qui a été encore plus outrancier qu’elle: monsieur Zemmour », a ajouté le président de la République. « Comme il y a eu les pires horreurs qui ont été dites depuis six mois, on s’est dit Marine Le Pen, ce n’est pas si grave. Mais ses fondamentaux n’ont pas changé: c’est un programme raciste, qui vise à cliver la société et d’une grande brutalité », a poursuivi Emmanuel Macron.