Emmanuel Macron qui confirme « qu’il suffit de traverser la rue pour trouver du travail ! » : « C’est encore plus vrai aujourd’hui…. »

Mis en cause pour avoir indiqué à un jeune homme au chômage qu’il suffisait de « traverser la rue » pour « trouver du travail » en 2018, Emmanuel Macron persiste et signe. « C’est encore plus vrai aujourd’hui et je ne regrette pas de l’avoir dit à l’époque », affirme-t-il en réponse à une question de Anne-Claire Coudray en direct des Jardins de l’Elysée.

A ceux qui ont du mal à trouver un emploi, le Président répond : « Je vais vous dire, s’ils peuvent trouver et aller vers un autre métier, je l’entends très bien. Si derrière, la réponse c’est : “Je vais bénéficier de la solidarité nationale pour réfléchir à ma vie”, j’ai du mal à l’entendre. Parce que cette solidarité nationale, c’est ceux qui bossent qui la payent. Une nation, c’est tout, organique. Je le dis, il n’y a pas de modèle social s’il n’y a pas de travail pour le financer. »