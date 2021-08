À deux semaines de la rentrée, le mouvement anti-passe sanitaire ne faiblit pas avec plus de 200 manifestations attendues partout en France et quatre parcours prévus dans la capitale: deux organisés à l’appel des Gilets jaunes, un par Florian Philippot et un par le Collectif Paris pour la Liberté.

Le mouvement anti-passe sanitaire connaît ce 21 août, à l’approche de la rentrée, son sixième week-end de mobilisation. Plus de 200 manifestations sont prévues dans de nombreuses villes. Entre 170.000 et 200.000 personnes devraient descendre dans les rues, selon les estimations d’une source policières citée par l’AFP.

Quatre rassemblements susceptibles de réunir entre 12.000 et 20.000 manifestants sont annoncés à Paris, indique la même source.

Un cortège des Gilets jaunes s’élancera à 13h00 en direction de Bercy

Le départ du second cortège de Gilets jaunes est prévu à 15h00 depuis la place de la Bourse pour rejoindre la place Edmond Rostand, dans le VIème arrondissement

La manifestation à l’appel de Florian Philippot, fondateur des Patriotes et candidat à la présidentielle 2022 partira à 14h00 de la place Denfert-Rochereau

Un cortège du Collectif Paris pour la Liberté, au départ à 14h00 depuis la place du Châtelet en direction du Sénat

Via : Sputnik