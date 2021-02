En Inde, Greta Thunberg face à une enquête pour « conspiration criminelle »

Vu qu’on nous bassine à longueur de journée avec le Covid, les vaccins et ce que vous pourrez ou ne pourrez pas faire pendant ces prochaines vacances scolaires, il vous a peut-être échappé le fait qu’il y a depuis quelques temps de grosses manifestations des fermiers et agriculteurs en Inde.

Et voilà que selon le New York Post, Greata Thunberg, doit être interrogée dans une enquête pour « conspiration criminelle…

« Nous sommes solidaires de la #FarmersProtest en Inde. » Greta Thunberg a donné son avis sur un fait d’actualité. Depuis 2014, le Premier ministre indien Narendra Modi fait face à des protestations contre les réformes agricoles. Or, l’activiste suédoise a tenté de se mêler de ces conflits, mercredi 3 février. Mais Greta Thunberg a accidentellement partagé un document – qu’elle a appelé « boîte à outils » – détaillant une liste de « messages suggérés » concernant les manifestations agricoles en Inde.

Comme le relaye le New York Post ce jeudi 4 février, cette liste donnerait des conseils sur les prochains tweets à poster. Le document indiquerait à la militante de repartager et mentionner des célébrités qui tweetent sur le même sujet. C’était d’ailleurs le cas de la chanteuse Rihanna qui s’était interrogée en partageant un reportage de CNN sur des coupures d’Internet qui ont eu lieu durant des protestations : « Pourquoi ne parlons-nous pas de cela ?! » Pire encore, il serait demandé à Greta Thunberg de mettre en lumière les manifestations prévues devant les ambassades indiennes, relaye le New York Post.

Teenage climate activist Greta Thunberg posted a document to Twitter containing tweets that she was told to post and actions she should take regarding the current protests in India. She quickly deleted the tweet. pic.twitter.com/ruEfp4Ypg1

— Breaking911 (@Breaking911) February 3, 2021