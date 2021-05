Des énormes débris d’une fusée chinoise vont retomber sur Terre de manière « incontrôlée »

Des énormes débris d’une fusée chinoise hors de contrôle devrait retomber sur Terre dans le courant de la semaine. La fusée Longue Marche 5b a été lancée jeudi et était censée retomber dans l’océan.

Cependant, les responsables chinois ont perdu le contrôle de la rentrée dans l’atmosphère, des experts craignent que les débris frappent des zones habitées.

Jonathan McDowell, un astronome qui suit les objets en orbite autour de la Terre, a déclaré à SpaceNews que la trajectoire de la fusée la conduisait « un peu plus au nord que New York, Madrid, Pékin et aussi loin au sud que le sud du Chili et Wellington, en Nouvelle-Zélande ».

Les restes de la fusée de 21 tonnes pourraient atterrir n’importe où dans ce rayon, car certains des plus gros morceaux ne brûleront pas dans l’atmosphère.

Selon les traqueurs de satellites, la fusée se déplace à plus de quatre miles par seconde.

C’est potentiellement mauvais », a déclaré McDowell, qui travaille au Centre d’astrophysique de l’Université de Harvard.

Retour sur Terre estimé au 10 mai

Actuellement le morceau principal du lanceur chinois orbite autour de la Terre à environ 27 790 km / h et à une altitude de plus de 270 km. L’armée américaine l’a nommé 2021-035B et sa trajectoire peut être suivie sur des sites tels que orbit.ing-now.com.

Compte tenu de sa très grande vitesse, un petit changement de trajectoire pourrait faire une importante différence dans l’endroit où il va tomber. Les experts estiment désormais qu’il devrait revenir sur Terre le 10 mai avec une incertitude de plus ou moins deux jours.

Source : metro.co.uk

Traduction : Les Moutons Rebelles