Alors qu’il faudra justifier d’une vaccination complète pour se rendre dans les lieux culturels britanniques à partir du mois de septembre, le chanteur de 76 ans dénonce une mesure discriminatoire.

Le chanteur de 76 ans ne jouera pas dans une salle qui réclame aux spectateurs d’être complètement vaccinés. À travers cette déclaration, Eric Clapton réagit à la mise en place par le gouvernement britannique d’un pass sanitaire pour accéder aux boîtes de nuit et aux lieux accueillants un public nombreux. Un test négatif ne sera donc plus suffisant pour pénétrer dans ces endroits.

Ce dispositif qui devrait être mis en place à partir de la fin du mois de septembre est jugé discriminant par l’artiste. « Je souhaite dire que je ne me produirai sur aucune scène faisant face à une audience discriminée », déclare Eric Clapton dans un court communiqué. « À moins qu’un protocole permette à chacun d’entrer, je me réserve le droit d’annuler le concert », déclare-t-il, comme le relaie Reuters.

Le chanteur s’est positionné à plusieurs reprises à l’encontre des mesures de restriction anti-Covid, rappelle le quotidien britannique The Guardian. D’ailleurs, il a publié son message sur le compte Telegram de l’architecte et producteur italien Robin Monotti, sceptique face à la crise sanitaire.

En novembre 2020, Eric Clapton avait sorti le single Stand and Deliver en duo avec Van Morrison, une chanson qui s’opposait au confinement. Selon Rolling Stone, il a fait part deux mois plus tard de sa « réaction sévère » au vaccin AstraZeneca dont il aurait mis dix jours à se remettre. Le prochain spectacle britannique de Clapton est prévu pour mai 2022 au Royal Albert Hall de Londres.

Au Royaume-Uni, une course contre la montre est engagée avec le variant Delta, identifié pour la première fois en Inde, qui provoque une nouvelle vague de contaminations dans le pays. Ces derniers jours, le nombre de contaminations frôle quotidiennement les 50 000. Sur la seule semaine finissant le 14 juillet, plus de 600 000 notifications demandant de s’isoler ont été envoyées. Conséquences : le pays tourne au ralenti et les entreprises alertent sur un manque de main-d’œuvre.

Malgré la résurgence de l’épidémie dans le pays, Boris Johnson a maintenu la levée des restrictions sanitaire, ce lundi, arguant du fait que 69% des adultes étaient entièrement vaccinés. Un pari que certains scientifiques jugeaient risqué.

