Eric Zemmour : « Moi, ce que je trouve vraiment inquiétant, c’est que la France soit en danger de mort. 67% des Français considèrent que le grand remplacement menace notre pays. »

Un deuxième institut de sondage place Éric Zemmour au second tour de la présidentielle

Un deuxième institut de sondage place Éric Zemmour au second tour de la présidentielle, face à Emmanuel Macron. Le polémiste d’extrême droite devance Marine Le Pen dans les hypothèses Bertrand et Barnier, et se trouve à égalité dans l’hypothèse Pécresse. Il s’agit d’une enquête Ipsos réalisée pour Le Monde et le CEVIPOF, réalisée à six mois du scrutin.

A noter, le panel de ce sondage est beaucoup plus large (16.000 sondés) que les autres études menées sur un millier de personnes. La marge d’erreur est donc beaucoup plus faible, à moins d’un point. Le seul institut à le mettre au second tour, Harris, était critiqué pour son plus faible échantillon.