Lors d’un débat diffusé le 25 juin sur CNews, le journaliste et chroniqueur Eric Zemmour et le philosophe Bernard-Henri Lévy ont confronté leur vision des relations internationales, notamment entre la France et la Russie.

En réponse à Eric Zemmour, qui appelait à une «alliance privilégiée avec la Russie», Bernard-Henri Lévy a affirmé que le président russe Vladimir Poutine «[haïssait] l’Europe et la France» et «[menaçait] l’Europe par tous les moyens possibles».



«Nous avons en face de nous un homme, Vladimir Poutine […] qui hait l’Europe, qui hait la France […] et qui menace l’Europe par tous les moyens possibles», lui a rétorqué Bernard-Henri Lévy.

«Vous êtes le porte-parole parfait de l’Etat profond américain, mais [même ce dernier] est en train de comprendre que c’est une grosse bêtise de diaboliser la Russie parce que le véritable ennemi maintenant de l’Amérique, c’est la Chine.»

Au sujet de l’Ukraine, Eric Zemmour a interrogé Bernard-Henri Lévy sur ses «grands amis démocrates», en écho à l’inquiétude d’une sénatrice française qui a récemment interpellé le ministère des Affaires étrangères sur la montée en puissance de mouvements néonazis dans le pays.

«L’Ukraine ne se résume pas à tel ou tel», lui a répondu Bernard-Henri Lévy. Vous allez vous battre là-bas, vous allez mettre la guerre chez eux, et vous les faites venir chez nous. Moi je fais exactement le contraire.