Interrogé par un journaliste de BFM TV au sujet de son statut vaccinal, Florian Philippot, l’une des figures de proue des anti-pass sanitaire, lui a rétorqué en lui demandant s’il avait «une MST». L’échange intervient alors que ce 14 août de nouvelles manifestations se tiennent un peu partout en France.

Rien ne va plus entre Florian Philippot et BFM TV. Un nouvel échange houleux a eu lieu le 14 août sur la chaîne de télévision en continu, alors que d’importantes manifestations anti-pass sanitaire sont prévues ce samedi, le cinquième d’affilée. Démarrant l’interview en demandant au président des Patriotes s’il était vacciné, le journaliste de BFM TV a donné le ton à l’entretien. En réponse, M.Philippot, déplorant l’absence de «secret médical», a interrogé son interlocuteur sur s’il avait une maladie sexuellement transmissible (MST).

– J’ai une information, Florian Philippot. Vous êtes vacciné?- Ah oui, c’est devenu la mode ça maintenant. Il n’y a plus de secret médical. Donc moi je demande généralement dans ce cas-là est-ce que vous avez eu une diarrhée cette nuit, voilà. Je ne le suis toujours pas, pour vous répondre, parce que je ne vais pas jouer, je ne vais pas faire croire. Mais je suis vacciné sur d’autres vaccins. […] Ça m’inquiète un peu quand même ce nouveau monde où il n’y a plus de secret médical. Est-ce que vous avez une MST, monsieur?- Non, ce n’est pas une question de secret, je sais que vous êtes vacciné, parce qu’il y a les vaccins qui sont obligatoires dès l’enfance, il y en a désormais 11.

BFM demande à Philippot s’il est vacciné, la nouvelle égérie des anti-pass sanitaires rétorque: « Et vous, vous avez une MST ? » Le parallèle est abject… #manif #vaccin #covid pic.twitter.com/b5s1RkJlYN — Nils Wilcke (@paul_denton) August 14, 2021

