Et c’est reparti pour un tour. Et voici la cinquième vague : Selon l’OMS, un demi-million de personnes mourront en Europe d’ici février

in

J’espère vraiment que vous avez tous pris des décisions dont vous serez heureux dans 3 mois, car ce qui va se passer maintenant est une série rapide d’événements très bizarres et démentiels. Via CNN : L’Europe est confrontée à un hiver potentiellement dévastateur, au cours duquel un demi-million de personnes pourraient mourir du Covid-19, a averti jeudi […] More