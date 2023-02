États-Unis : La vérité sur la catastrophe ferroviaire à East Palestine, dans l’Ohio, ignorée par les médias mainstream

La républicaine, Marjorie Taylor Greene, dénonce l’ignorance par les médias mainstream, de l’une des pires catastrophes environnementales survenue à East Palestine, une ville de l’Ohio. Selon elle, les médias sont plus intéressés par des sujets moins importants, comme le fameux ballon chinois dans le ciel et les objets volants non identifiés qui apparaissent ici et là, au lieu de se concentrer sur cette crise environnementale.

La catastrophe a commencé la semaine dernière lorsqu’un train de plus de 100 wagons a déraillé dans la ville de East Palestine à quelques kilomètres de la frontière de l’État de Pennsylvanie. Cinquante de ces wagons ont quitté les rails et 20 d’entre eux transportaient des matières dangereuses, dont 10 contenaient du chlorure de vinyle pressurisé, un gaz hautement inflammable et cancérigène.

Autre évènement très inquiétant… Evan Lambert, journaliste de NewsNation qui tentait de faire un reportage sur le déraillement du train, a été arrêté manu militari pendant une conférence de presse où il filmait en direct.

Selon le site Zero Hedge, pour gérer la situation dangereuse, l’Agence de gestion des urgences de l’Ohio a décidé de brûler le gaz toxique pour éviter une explosion incontrôlable. Cependant, cette opération a envoyé de grandes quantités de fumée contenant du chlorure de vinyle, du phosgène, du chlorure d’hydrogène et d’autres gaz dans l’air pendant plusieurs jours. Le phosgène en particulier est un gaz hautement toxique qui peut causer des vomissements et des problèmes respiratoires. La toxicité du gaz phosgène est si puissante qu’il a déjà été utilisé comme arme chimique pendant la Première Guerre mondiale.

