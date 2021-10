par Marcel D. pour Le Média en 4-4-2.

La présidente féminine du SPÖ [Parti social-démocrate d’Autriche], Eva-Maria Holzleitner, membre du Conseil national autrichien, a subi une mésaventure mardi au milieu de son discours au Parlement de son pays.

Quelque temps plus tôt, la députée avait informé ses compatriotes – sur son Instagram – s’être fait vacciner tout en dénonçant au passage les faux experts et fausses informations :

Avec les politiciens @claudiaplakolm, @barbara.nessler, @diegamon … nous sommes vaccinés ! La vaccination est indispensable pour maîtriser ensemble et solidairement la pandémie. Il est important qu’il y ait des informations facilement accessibles sur la vaccination, afin de dissiper les préjugés, les peurs et les fausses nouvelles. Nous, les quatre représentants des partis, sommes d’accord et recommandons à tout le monde de ne pas faire confiance aux faux “experts”, mais plutôt à ces experts qui comprennent vraiment quelque chose, parce qu’ils ont la formation appropriée et de nombreuses années d’expérience. D’où l’appel commun : “Veuillez vous faire vacciner !”»

Holzleitner a malheureusement – comme beaucoup d’autres – fait un malaise en plein milieu de son discours. Elle s’est littéralement effondrée sur le sol, face à tous les députés, choqués par la scène. Après avoir reçu les premiers soins et un bref traitement médical, la députée a repris conscience et a été escortée à l’extérieur de la salle où se déroulait la réunion. Difficile de vanter les bienfaits du vaccin quand on voit les résultats sur nos représentants.



source : https://lemediaen442.fr