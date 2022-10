Exercice nucléaire ce lundi 17 octobre par l’Otan : « Cette manœuvre est de la folie » pour Scott Ritter, ancien inspecteur des Nations unies

Alors que le monde est au bord d’une guerre mondiale qui pourrait devenir nucléaire et mettre fin à toute vie sur la planète, le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, annonce une énième provocation de l’OTAN et organisera des exercices nucléaires à moins de 1 000 km de la Russie à partir de lundi. Un exercice de dissuasion de l’Otan baptisé « Steadfast Noon ». Il débutera le 17 octobre jusqu’au 30 octobre 2022. La France ne participera pas à cet exercice, suite à sa volonté de garder une capacité nucléaire indépendante.

Un exercice de dissuasion baptisé « Steadfast Noon » qui se tiendra principalement au-dessus de la Belgique et du Royaume-Uni et réunira une soixantaine d’avions alliés. « Il s’agit d’un entraînement destiné à garantir que les capacités nucléaires de l’Otan restent sûres, sécurisées et efficaces. La dissuasion nucléaire de l’Otan préserve la paix, empêche la coercition et décourage l’agression », a déclaré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’Otan.

Lors de la conférence de presse du 13 octobre 2022 par Jens Stoltenberg, à l’issue des réunions des ministres de la Défense de l’Otan, ce dernier a rappelé le soutien conditionnel de l’Otan à l’Ukraine : « Nous continuerons à soutenir l’Ukraine, aussi longtemps qu’il le faudra. Cela comprend l’intensification de notre soutien à l’Ukraine, le renforcement de notre dissuasion et de notre défense, avec les forces, les capacités et les stocks dont nous avons besoin. Les alliés de l’Otan fournissent des systèmes avancés, y compris l’artillerie, la défense aérienne et les véhicules blindés. Nous fournissons également du carburant, des vêtements d’hiver et des fournitures médicales dans le cadre du programme d’assistance complet de l’Otan. Dans le cadre de ce paquet, l’Otan livrera prochainement du matériel de contre-drone à l’Ukraine. Avec des centaines de brouilleurs de drones, qui peuvent aider à rendre inefficaces les drones de fabrication russe et iranienne. »

Invité par George Galloway à analyser les propos de l’Otan concernant l’opération nucléaire baptisée « Steadfast Noon », Scott Ritter y voit une folie : « La chose la plus stupide qu’a annoncé l’Otan est de poursuivre un exercice nucléaire […] ce n’est pas opportun, au moment où le président de l’Ukraine appelle à une frappe nucléaire préventive de l’Otan contre la Russie. La seule chose sage à faire pour un homme doté de maturité, d’intelligence… serait d’annuler ou reporter ces exercices pour ne pas amplifier inutilement les tensions à une époque où les armes nucléaires sont discutées. L’Otan ne veut pas que la Russie gagne et donc, pour empêcher sa victoire, l’Otan teste son arsenal nucléaire. C’est de la folie de l’ordre le plus élevé. »

L’ancien inspecteur de la commission spéciale des Nations unies, Scott Ritter, avait déclaré dans une vidéo du 11 octobre 2022 sur le danger nucléaire causé par les menaces de Zelensky et concernant les conditions de la Russie pour l’utilisation de telles armes : « Sur la folie nucléaire il semble que l’Otan et les États-Unis soient sur la bonne voie. Les Russes avaient clairement indiqué qu’il n’y avait que deux conditions dans lesquelles ils utiliseraient des armes nucléaires, la première est s’ils ont été attaqués par des armes nucléaires, ils répondraient et deuxièmement s’il y avait une attaque conventionnelle qui menace l’existence de l’État russe, alors ils seraient obligés d’utiliser tous les moyens à leur disposition pour inclure des armes nucléaires afin de sauver l’État. Mais aucune de ces conditions n’existe. […] L’Otan n’est pas en mesure de vaincre la Russie et pourtant nous parlons ici d’armes nucléaires. Le président ukrainien Zelensky parle de la nécessité pour les États-Unis de mener une frappe nucléaire préventive. En bref, si les États-Unis disent que la Russie se prépare à utiliser les armes nucléaires tactiques contre l’Ukraine, alors, selon Zelensky, les États-Unis doivent les anticiper en utilisant des armes nucléaires tactiques contre la Russie. Permettez-moi de vous rappeler ce qu’est la doctrine nucléaire russe : toute utilisation d’armes nucléaires contre la Russie entraînera automatiquement le lancement total des arsenaux nucléaires russes tuant tout le monde. »

Source : Le Média en 4-4-2.