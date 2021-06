Fabrice Di Vizio face à Prisca Thevenot : « Vous avez méprisé les soignants pendant un an ».

Echange tendu entre Fabrice Di Vizio en roue libre face à Prisca Thevenot sur le traitement du personnel soignant pendant la crise sanitaire.

« Les soignants, c’est ceux à qui vous avez distribué des masques FFP2 quand il y en avait, que vous avez rappelé parce qu’ils sont contaminés. Vous mettez en danger les soignants et c’est à moi que vous donnez des leçons… » « Ne venez pas me parler des soignants que vous avez méprisés, piétinés durant un an. »