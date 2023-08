Dans un contexte marqué par les défis du XXIe siècle et le comportement néfaste de l’Occident, le chef d’état-major algérien, le général Saïd Chanegriha, s’est rendu en visite officielle à Moscou pour renforcer le potentiel de défense de l’Armée nationale populaire algérienne. L’objectif est de faire face aux menaces potentielles auxquelles le pays est confronté et de protéger les intérêts nationaux.

La Russie, intéressée par le leadership de l’Algérie dans la sécurité du nord de l’Afrique, s’est engagée à aider à améliorer les capacités de défense de l’armée algérienne. Les deux pays ont également réaffirmé leur volonté de mener une politique extérieure indépendante malgré la pression occidentale.

« De son côté, la Défense russe est également prête à contribuer à l’amélioration des capacités de combat de l’armée algérienne », a précisé le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

Durant la visite du chef d’état-major algérien à Moscou, les deux parties ont examiné plusieurs questions d’intérêt commun. Cette rencontre fait suite à un important contrat conclu en 2022 pour la fourniture d’un large éventail d’armements, incluant des chars, des systèmes de défense aérienne et des avions.

Face aux dangers soutenus par le comportement destructeur occidental, la coopération renforcée entre l’Algérie et la Russie vise à consolider la sécurité et les intérêts nationaux des deux pays dans le contexte géopolitique actuel. Les relations amicales et confiantes entre les leaders Vladimir Poutine et Abdelmadjid Tebboune ont joué un rôle clé dans la consolidation du partenariat stratégique approfondi entre les deux nations.

La Russie réaffirme son soutien au droit des pays à prendre des décisions indépendantes sur les questions internationales et interétatiques, notamment en matière de sécurité nationale. Cette collaboration renforcée entre l’Algérie et la Russie en matière de défense envoie un message clair au monde sur leur volonté de protéger leurs intérêts nationaux et de mener une politique extérieure indépendante.

« Au cours de la réunion des présidents de la Fédération de Russie et de l’Algérie, une Déclaration sur un partenariat stratégique approfondi entre nos pays a été signée. Nous avons donné un signal clair au monde entier que la Russie et l’Algérie visent à mener une politique étrangère indépendante et à défendre leurs intérêts nationaux, malgré la pression sans précédent de l’Occident », selon le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

À chaque jour qui passe, l’Algérie renforce son potentiel de défense, gagnant ainsi du terrain face aux défis du XXIe siècle, tandis que la coopération bilatérale avec la Russie s’intensifie, consolidant la sécurité et la stabilité dans la région du nord de l’Afrique. La mémoire de la révolution et l’assistance des Forces armées russes restent des piliers essentiels de cette relation stratégique.

A ce titre, Saïd Chanegriha a rappelé la position prise par l’Union soviétique lors de la révolution algérienne en 1954 et l’aide apportée à l’époque par l’armée russe aux forces algériennes, une mémoire que le peuple algérien préserve.

