Facebook (META) prévoit des licenciements à grande échelle après la chute de 70 % du cours de l’action

Rien ne va plus pour META (Facebook, Instagram, WhatsApp) ! Le PDG Mark Zuckerberg est dans la tourmente et prévoit de licencier jusqu’à 12 000 salariés de Facebook. Alors que la stagnation du nombre d’utilisateurs montre un point de non-retour, les revenus de META continuent de chuter en Bourse et atteignent moins 73 % au cours de la dernière année. Meta Platforms Inc. a été classée la moins performante du S&P500 (500 grandes sociétés cotées sur les Bourses aux États-Unis).

Au vu des résultats catastrophiques de l’entreprise, Facebook prévoit de commencer cette semaine des licenciements à grande échelle. Des milliers d’employés vont devoir plier bagage, une annonce se fera dès mercredi. Meta Platforms, Inc fermera à New York l’un de ses bureaux de 20 000 mètres carrés au 225 Park Avenue South, Manhattan, et renonce à son projet d’agrandissement avec 770 bureaux de 27 870 mètres carrés dans un bâtiment près d’Astor Place à Broadway, selon Bloomberg.

Le PDG Mark Zuckerberg a investi plus de 36 milliards de dollars dans le projet Metaverse. Un gros pari ambitieux qui a échoué. Malgré les milliards investis, il n’y a que 300 000 utilisateurs sur sa plateforme de réalité virtuelle Horizon Worlds. Non seulement les utilisateurs sont peu nombreux mais ceux qui s’inscrivent ne reviennent pas après être entrés une première fois à cause de la qualité médiocre et des bugs en tous genres. Les citoyens ne souhaitent pas entrer dans le monde virtuel que lui propose l’entreprise META « moins de dix pour cent — des mondes virtuels du métaverse — reçoivent plus de 50 visiteurs et la majorité de ces mondes ne reçoivent aucun visiteur », selon le Daily Mail.