« Faillite bancaire, assurance-vie, tout vacille. Explications »

Ce qui se passe avec la SVB est très important et bien au-delà de la SVB c’est bien tout le système financier mondial qui est concerné avec, en première ligne, la finance américaine mais également européenne bien évidemment.

Je vais donc tenter de vous décrypter la situation de la manière la plus claire possible sans être pour autant simpliste. Allez, venez suivez-moi, je vous explique tout.

1/ Vous savez ce que je dis et répète. Toutes les crises, je dis bien TOUTES, sont créées par les banques centrales qui relèvent les taux d’intérêt de manière plus ou moins importante. En haussant les taux, cela entraîne tout un tas de conséquences plus ou moins fâcheuses. L’un des effets les plus connus est celui qui touche les prix de l’immobilier. Le crédit est beaucoup plus cher, la capacité d’endettement diminue, donc au bout de la chaîne, les prix de vente se réajustent à la capacité moyenne des acheteurs et nous avons un krach immobilier.

