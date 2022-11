Fin du réchauffement : France Info s’attend à un hiver glacial « en raison d’une bulle d’air froid en Arctique »

La présence d’une masse d’air très froid au pôle Nord en novembre est un phénomène météorologique normal qui ne peut pas être interprété comme un signe annonciateur d’un hiver rude, préviennent les météorologistes.

L’hiver sera-t-il rude après un été indien aux températures particulièrement élevées ? C’est la crainte évoquée le 15 novembre sur Twitter par Mac Lesggy, le présentateur de l’émission E=M6. En cause, écrit l’animateur, la présence d’une « bulle d’air froid arctique (…) beaucoup plus importante que l’année dernière, laissant présager, après une année anormalement chaude sur l’hémisphère nord, un hiver rigoureux ».

Pour étayer ses dires, Mac Lesggy, ingénieur agronome de formation, partage la publication d’un ingénieur en chimie, Heinrich Leopold, présentant des cartes météo illustrant le phénomène. Issus du site de prévisions météorologiques meteociel.fr, ces relevés affichent bien des températures particulièrement basses, de -84 °C autour du pôle Nord, pour le 1er décembre. Une météo « 15 % plus froide » que l’année précédente, ce qui est, selon l’ingénieur, un signe précurseur d’un « méga hiver ». Cette « bulle d’air froid » est-elle pour autant vraiment annonciatrice d’un hiver glacial ? Franceinfo fait le point avec plusieurs météorologistes.

Un phénomène météo courant

Chaque hiver, confirme effectivement Christophe Cassou, climatologue, directeur de recherche au CNRS et membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), « une masse d’air froid ceinturée par des vents très puissants » se constitue bien au niveau du pôle Nord. Il s’agit d’un « vortex polaire », explique-t-il. C’est-à-dire un vaste tourbillon d’air froid qui se forme dans la stratosphère, entre 10 et 50 km d’altitude. Le refroidissement actuellement constaté en Arctique n’est donc pas un phénomène « anormal », souligne le climatologue, et ne peut être en soi considéré comme le signe précurseur d’un hiver rigoureux. Si, au-dessus de l’Arctique, l’air se refroidit considérablement à partir d’octobre-novembre, « c’est tout simplement parce qu’en hiver, il n’y a pas de soleil aux latitudes polaires », explique Christophe Cassou.

À l’inverse de ce qu’affirme la publication partagée par Mac Lesggy, « un vortex plus froid et plus puissant favorise en fait des températures plutôt chaudes en Europe », fait remarquer le climatologue.

[…]

Interpellé par plusieurs météorologistes, le présentateur d’E=M6 a rapidement retiré sa publication de Twitter. « Gaetan Heymes de Météo France me signale que cette prévision ne repose sur rien, je supprime donc le tweet afférent », écrit le 16 novembre l’animateur. « Espérons qu’il ait raison… Cette année, particulièrement, nous n’avons pas besoin d’un hiver rigoureux », conclut Mac Lesggy.

