Toute la journée de vendredi les réactions se sont multipliées après les propos du journaliste Thierry Moreau traitant en direct, sur RMC les non-vaccinés de “connards”. Il avait ajouté ! “Il faut leur rendre la vie impossible et leur pourrir le quotidien en leur limitant les libertés. C’est une minorité de connards !”

Parmi ces réactions, celle de Florian Philippot qui demande au CSA d’intervenir après ce qu’il considère être comme une véritable agression : “Les covidistes ont leurs vapeurs et deviennent de plus en plus sots et violents ! Qu’attendez-vous pour réagir le CSA ? Un appel au meurtre contre les non-vaccinés ?”

Choqués par les propos insultants de Thierry Moreau tenus dans son émission, Estelle Denis était également intervenue en direct pour lui demander de rectifier alors que les réseaux sociaux se sont emballés et aux insultes du chroniqueur c’est un flot… d’insultes qui a été déversé. Avec cela on a pu lire des appels au boycott du programme et certains ont même demandé à ce que le chroniqueur soit écarté de l’émission.

