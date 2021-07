Florian Philippot pousse un coup de gueule : « Il faut arrêter le délire tyrannique du Pass Sanitaire ! J’en appelle à ce que l’on sorte de cette folie car ça va finir extrêmement mal, on n’est pas face à Ebola, on nous fait croire ca depuis 18 mois mais il faut arrêter le délire. »

« On connaît les profils vulnérables on les traite, on autorise les traitements, on arrête de fermer des lits accessoirement à l’hôpital comme monsieur Véran continue de le faire y compris là où en 2021 les chiffres sont sortis mille huit cents lits supplémentaires fermé. »

« Et puis on arrête le délire tyrannique le pass sanitaire qui a été annoncé hier, alors j’ai fait des petites recherches il ya un seul pays dans le monde qui a le même à peu près c’est le Pakistan, c’est peut-être le modèle de monsieur Macron probablement mais le Pakistan ils sont même allés un peu plus loin, ils ont coupé l’électricité pour les non vaccinés donc c’est peut-être la prochaine étape. »

« Mais sinon ça n’existe nulle part absolument nulle part, quant à l’obligation vaccinale pour tous ce qui est apparemment ce qui nous pend au nez ça existe dans deux pays au monde le Tadjikistan et le Turkménistan voilà qui sont aussi deux modèles de défense des libertés et de respect des droits fondamentaux comme chacun le sait. »

« Voilà donc c’est ça la réalité donc moi je demande qu’on sorte de ce délire qu’on arrête de monter les français les uns contre les autres, ce n’est pas une guerre vaccinés contre non vaccinés, j’ai vu hier des vaccinés qui disaient eux-mêmes sur twitter qu’ils allaient mettre à la poubelle leur QR codes parce qu’ils n’acceptent pas cette société et j’en appelle à ce que l’on sorte de cette folie parce que là ça va finir extrêmement mal si on continue comme ça. »

Cette vidéo est extraite de l’émission «Les Grandes Gueules» du mardi 13 juillet 2021.